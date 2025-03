Poľsko a USA podpísali dohodu o podpore systémov Patriot

Sochaczew/Varšava 31. marca (TASR) — Poľsko a Spojené štáty podpísali v pondelok medzivládnu dohodu v hodnote takmer dvoch miliárd dolárov o logistickej a technickej podpore systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré poľské ozbrojené sily získali v rámci programu Visa. Na pondelňajšom brífingu to v pondelok uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ktorý sa na podpise zúčastnil spolu s premiérom Donaldom Tuskom, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters a televíziu TVN24.



„Otázka spojenectiev, bezpečnosti, poľsko-americkej spolupráce, stability NATO - to všetko pre nás nie je abstrakcia, pre nás sú to dôležité veci. Náš záväzok dokazujeme miliardami dolárov a eur, ktoré investujeme do našej bezpečnosti,“ vyhlásil Kosiniak-Kamysz po podpise dohody.



Podľa poľského ministerstva obrany implementácia dohody zabezpečí operačnú pripravenosť odpaľovacích zariadení systému Patriot, aby mohli okrem iného zneškodniť rakety krátkeho doletu vrátane manévrovateľných striel.



„Ak sa zaviažeme investovať obrovské množstvo peňazí - našich peňazí, peňazí občanov Poľska - do bezpečnosti, robíme to preto, lebo vieme, že ide o bezpečnosť celého Západu, celej Severoatlantickej aliancie. Lojalita Poľska nech je príkladom pre všetkých, na oboch stranách Atlantiku,“ povedal Tusk.



V rámci programu Visla získalo Poľsko v roku 2018 prvé dve batérie systému Patriot zo Spojených štátov. Po vpáde ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 začalo Poľsko masívne investovať do svojej obrany.



Vláda avizovala, že v roku 2024 vynaloží na obranu 4,1 percenta hrubého domáceho produktu, čo je najviac spomedzi členských krajín NATO, pričom sa zaviazala, že v roku 2025 zvýši tento podiel na 4,7 percenta.



Poľský prezident Andrzej Duda navrhol, aby bol v ústave zakotvený záväzok, že krajina vyčlení na výdavky na obranu aspoň štyri percentá HDP.