Poľsko a USA podpísali dohodu o úverovej záruke na obranné účely

Varšava 25. júla (TASR) - Poľsko a Spojené štáty podpísali v piatok vo Varšave dohodu o poskytnutí americkej úverovej záruky na nákup zbraní v rámci programu Foreign Military Financing v hodnote štyroch miliárd dolárov. Dokument podpísal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz za účasti amerického podtajomníka pre kontrolu zbrojenia a medzinárodnú bezpečnosť Brenta T. Christensena. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Vďaka tejto záruke sa USA zaručia za úver, ktorý si Poľsko vezme na nákup americkej vojenskej techniky. Minister označil dohodu za potvrdenie najpevnejšieho spojenectva medzi Poľskom a USA, pričom Poľsko označil za najbližšieho priateľa Spojených štátov v Európe.



Minister zdôraznil, že priateľom sa dôveruje, pomáha a poskytujú sa im garancie. "Sme na to veľmi hrdí, veľmi vďační a pripravení tieto peniaze čo najlepšie využiť na transformáciu a modernizáciu poľskej armády," vyhlásil Kosiniak-Kamysz.



Vyhlásil, že ide o materiálny dôkaz reálnej spolupráce, ktorá umožní zhmotniť plány na vybudovanie silnej armády a obranných kapacít. Poľsko je podľa ministra najväčším príjemcom podpory z FMF na svete, čo podľa neho svedčí o autentickosti a dôveryhodnosti poľsko-amerického spojenectva.



Christensen vyzdvihol rastúcu úlohu Poľska v rámci NATO a jeho prínos k bezpečnosti na východnom krídle Aliancie. Poľsko podľa neho preukázalo odhodlanosť, vodcovstvo a víziu v čase narastajúcich hrozieb. Investície do systémov Patriot a Apache, ako aj do ďalšej techniky, majú podľa neho kľúčový význam nielen pre obranu Poľska, ale celej Európy.



Dohoda o záruke podľa Christensena dokazuje odhodlanie USA odstrašovať ruské sily a brániť suverenitu spojencov. „Sme neochvejným spojencom, ktorý poskytuje Poľsku podstatnú finančnú podporu. Pokračujme v jednote, čelme novým výzvam a budujme bezpečnejšiu budúcnosť,“ uviedol Christensen.



Pred podpísaním dohody sa šéf poľského rezortu obrany stretol s generálom Alexusom Grynkewichom, hlavným veliteľom spojeneckých a amerických síl v Európe. Rokovali o bezpečnosti Európy a transatlantickej vojenskej spolupráci. Minister po stretnutí vyhlásil, že každý štát musí budovať vlastné schopnosti odstrašenia a obrany a že spolupráca so spojencami je kľúčová pre spoločnú bezpečnosť.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)