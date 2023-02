Poľsko a USA začali rokovať o výrobe streliva pre Ukrajinu

Varšava 24. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok oznámil, že s americkým prezidentom Joeom Bidenom začali vo Varšave rokovať o výrobe streliva pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Môžem povedať len toľko, že s prezidentom Bidenom sme sa rozprávali o začiatku spoločnej vojenskej výroby, išlo by napríklad o výrobu munície," povedal Duda novinárom. Dodal, že tieto rokovania budú "s určitosťou pokračovať".



V uplynulých dňoch západní spojenci Kyjeva vyjadrili obavy, že nestíhajú Ukrajinu dostatočne zásobovať muníciou, aby sa dokázala účinne brániť proti ruskej agresii.



Agentúra AFP pripomína, že americký prezident Biden v pondelok neohlásene pricestoval do Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov. Jej súčasťou je munícia pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA poskytli Ukrajine už predtým. Z Kyjeva sa Biden presunul do Varšavy, kde sa stretol s lídrami krajín Bukureštskej deviatky (B9).