Poľsko aj Nemecko kritizovali ruský plán o jadrových zbraniach

Varšava/Berlín 26. marca (TASR) - Poľsko aj Nemecko kritizovali v nedeľu sobotné oznámenie Ruska, že v Bielorusku rozmiestni taktické jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a AFP.



"Odsudzujeme toto zosilnenie hrozby pre mier v Európe aj v celom svete," povedal agentúre PAP hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina.



Nemenovaný predstaviteľ nemeckého rezortu diplomacie označil sobotné oznámenie Ruska za "ďalší pokus o jadrové zastrašovanie" a dodal, že Nemecko sa ním nenechá "vyviesť zo svojho kurzu".



"Prirovnanie (ruského) prezidenta Putina k šíreniu jadrových zbraní v rámci NATO je zavádzajúce a neospravedlňuje krok, ktorý Rusko oznámilo," povedal agentúre AFP.



Bielorusko by sa rozmiestnením ruských jadrových zbraní podľa jeho slov zároveň dostalo "do rozporu" s vlastnými vyhláseniami o tom, že je zónou bez jadrových zbraní.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko už v Bielorusku rozmiestnilo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane. Rusko podľa jeho slov touto dohodou neporušuje prísľuby o nešírení jadrových zbraní. Putin pritom poukázal na to, že USA tiež rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov.



NATO označilo v nedeľu rétoriku Moskvy týkajúcu sa jadrových zbraní za "nebezpečnú a nezodpovednú". Informovalo tiež, že "situáciu pozorne sleduje". Severoatlantická aliancia však dosiaľ nezaznamenala nijaké zmeny v ruskom postoji k jadrovým zbraniam, ktoré by ju viedli k "úprave jej vlastného" postoja, uviedla jej hovorkyňa. Zároveň označila za "zavádzajúce" ruské zmienky o tom, že samotné NATO rozširuje svoje jadrové zbrane.



Putinov zámer rozmiestniť v Bielorusku jadrové zbrane už kritizoval aj Kyjev. Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov uviedol, že ide o "krok smerujúci k narušeniu vnútornej stability" Bieloruska, pričom v bieloruskej spoločnosti navyše maximalizuje úroveň negatívneho vnímania i verejného odmietania Ruska a Putina. Rusko podľa jeho slov drží Minsk ako "jadrového rukojemníka". Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka šéf Kremľa sobotným oznámením "priznáva, že sa bojí prehry a jediné čo dokáže, je zastrašovať".



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že riziko eskalácie do jadrovej vojny je stále na "extrémne nízkej úrovni" a Putinov sobotný oznam vníma ako súčasť informačnej kampane, ktorej cieľom je zastrašovať Západ.