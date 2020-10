Poľsko avizuje nulovú toleranciu pre nedodržiavanie opatrení

Varšava 7. októbra (TASR) – Poľské ministerstvo zdravotníctva v stredu potvrdilo 3003 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Za uplynulých 24 hodín bolo v Poľsku vykonaných viac ako 44 000 testov.



Uviedla to televízia TVN24.pl, podľa ktorej ministerstvo informovalo aj o úmrtí ďalších 75 infikovaných osôb, čím sa počet obetí epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 v Poľsku zvýšil na 2792.



Televízia pripomenula, že poľské úrady od začiatku októbra rozdeľujú údaje o úmrtiach infikovaných pacientov do dvoch kategórií. Na základe tohto delenia rezort spresnil, že chorobe COVID-19 podľahlo osem ľudí vo veku od 40 do 92 rokov. Nákaza koronavírusom nového typu v kombinácii s inými ochoreniami mala za následok smrť 67 ľudí vo veku 46 až 93 rokov.



Od začiatku epidémie v Poľsku sa infekcia koronavírusom nového typu potvrdila u viac ako 107 000 ľudí. Podľa ministerstva je v nemocniciach pre koronavírus SARS-CoV-2 hospitalizovaných 4000 pacientov, čo je najvyšší počet hospitalizovaných od začiatku epidémie v Poľsku.



Hovorca ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz v stredu počas tlačovej konferencie v súvislosti s počtom hospitalizovaných ubezpečil, že stále existuje rezerva. Dodal, že v celej krajine majú 9500 (nemocničných) lôžok.



Varoval tiež, že ak veľké skupiny v radoch obyvateľstva nezačnú rešpektovať odporúčania na zachovávanie bezpečnej vzdialenosti a nosenie rúšok, „sami si koledujeme o negatívne scenáre".



Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski už v utorok podľa denníka Wiadomošci avizoval „politiku nulovej tolerancie" voči narušiteľom epidemických pravidiel.



„V časoch eskalácie pandémie nie je miesto pre sebectvo. Dodržiavanie obmedzení nie je iba povinnosťou nás samých, ale aj našej zodpovednosti za ostatných ľudí." upozornil Niedzielski.



Dodal, že výnimka na nosenie rúška bude možná jedine na základe potvrdenia od lekára alebo dokladu potvrdzujúceho zdravotné postihnutie. „Akákoľvek osoba bez rúška, ktorá nemá takýto doklad, bude prísne potrestaná," zdôraznil minister.