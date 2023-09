Poľsko avizuje otvorenosť pred rokovaním o ukrajinských obilninách

Varšava 27. septembra (TASR) – Poľsko zostáva otvorené ukrajinskému návrhu, podľa ktorého by vznikol systém udeľovania licencií na dovoz obilnín. V stredu to vyhlásil poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Kyjev navrhol vydávanie licencií vývozcom obilia, kukurice, repky a slnečnice podľa potrieb poľskej strany, uviedol minister Telus po videokonferencii so svojím ukrajinským náprotivkom. "Návrh budeme musieť ešte preskúmať, ale na prvý pohľad vyzerá dobre," dodal.



Vývoz ukrajinských obilnín má cez EÚ smerovať najmä do Afriky a na Stredný východ, pretože tradičnú čiernomorskú cestu blokujú ruské útoky. Pre logistické problémy sa však obilniny hromadili v strednej Európe a spôsobovali pokles cien týchto komodít na miestnych trhoch. Krátkodobý zákaz dovozu ukrajinských obilnín dočasne podporil i Brusel.



Poľsko, Maďarsko a Slovensko sa zákaz dovozu rozhodli predĺžiť napriek rozhodnutiu Európskej komisie o jeho ukončení 15. septembra. Kyjev preto na trojicu krajín podal sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Minister Telus poľský postoj k dovozu ukrajinských obilnín označil za pevný a vyhlásil, že ukrajinská strana prijala poľské vysvetlenie. Zopakoval aj výzvu Kyjevu na stiahnutie sťažnosti u WTO.



Poľsko zároveň zváži ukrajinský návrh, aby sa časť kontrol uskutočňovala v nemeckých prístavoch a nie na poľsko-ukrajinskej hranici. Ukrajinské úrady vydali tlačovú správu, podľa ktorej sa ministri poľnohospodárstva Poľska, Ukrajiny a Litvy stretnú, aby prerokovali návrh preniesť časť kvalitatívnych kontrol do cieľových krajín, čím by sa urýchlil export ukrajinských komodít.