Poľskí baníci, medzi ktorými sa šíril koronavírus, sa vrátia do práce

Varšava 16. mája (TASR) - Baníci v poľskej časti Sliezska, kde dosiaľ zaznamenali najviac prípadov nákazy novým koronavírusom v rámci celého Poľska, sa v pondelok a utorok už budú môcť vrátiť do práce. Oznámil to v sobotu poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala agentúra Reuters.



Nákaza koronavírusom sa v ostatnom čase pomerne rýchlo rozšírila medzi baníkmi v tamojších uhoľných baniach. V regióne pribudlo za ostatných 24 hodín až 138 z celkových 168 nových prípadov nákazy, ktoré zaznamenali v Poľsku.



Premiér Morawiecki však uviedol, že región nie je potrebné izolovať od zvyšku krajiny, pričom návrat baníkov do práce budú sprevádzať bezpečnostné opatrenia. "V Sliezsku zachránime státisíce pracovných miest," povedal novinárom.



V poľskej časti Sliezska doposiaľ zaznamenali 5132 infikovaných, zatiaľ čo v celom Poľsku 18.184. Ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, si v krajine zároveň celkovo vyžiadalo 912 úmrtí.