Poľsko-bieloruské hranice chcelo prekročiť 150 migrantov

Varšava 22. novembra (TASR) - Skupina približne 150 migrantov sa v noci na pondelok neúspešne pokúsila prekročiť poľské hranice neďaleko obce Dubicze Cerkiewne a nelegálne sa z Bieloruska dostať do EÚ. Oznámila to v pondelok na Twitteri poľská pohraničná stráž, píše agentúra DPA.



"Na útok na poľskú hranicu dohliadali bieloruské bezpečnostné služby," uviedla poľská pohraničná stráž na sociálnej sieti.



Pri lokalite Dubicze Cerkiewne v Podleskom vojvodstve ležiacom na východe Poľska došlo k pokusom o ilegálne prekročenie poľského územia aj v piatok večer. Išlo o viacero skupín, pričom najväčšia z nich pozostávala z približne 200 ľudí.



Poľský prezident Andrzej Duda pre týždenník Sieci uviedol, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko svoje konanie zameriava na Poľsko zrejme preto, že "tvrdo bránime hranicu a režim v Minsku chce ukázať fyzickú konfrontáciu so Západom".



Zábery bieloruskej agentúry Belta ukazujú, ako vojaci v pondelok ráno migrantom v núdzovom ubytovacom zariadení v obci Brusgi pri hraniciach s Poľskom rozdávajú teplý čaj, sušienky, jogurty či tvaroh. V provizórnej ubytovni v miestnom sklade sa tam podľa odhadov nachádza 2000 migrantov.



V Bielorusku sa v tomto čase nachádzajú experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s cieľom zistiť, akú pomoc môžu v súčasnej kríze v krajine poskytnúť. Podľa údajov miestnych úradov previezli do nemocníc už okolo 100 migrantov vrátane osôb so zápalom pľúc. Veľké obavy panujú i vzhľadom na prípadné rozšírenie koronavírusu v núdzovom ubytovaní.



Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez územie Bieloruska, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.