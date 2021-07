Rau: Bielorusko by kvôli migrantom mohlo čeliť ďalším sankciám EÚ

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 14. júla (TASR) - Európska únia by mohla uvaliť ďalšie sankcie na Bielorusko za jeho úlohu v posielaní migrantov cez hranice EÚ. Pre tlačovú agentúru PAP to v stredu povedal poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau.Litva obvinila Bielorusko, že posiela stovky migrantov cez svoje hranice. Podľa Vilniusu ide o hybridnú vojnu vedenú Minskom po sankciách zo strany EÚ, uvalených za májové nútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair.Podľa šéfa poľskej diplomacie ide oa ak v tom bude Bielorusko pokračovať,dodal Rau, podľa ktorého sa diskusie o nových sankciách v EÚ už začali.podotkol.Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v pondelok uviedol, že bieloruský režim posiela migrantov aj k hraniciam s Poľskom, píše PAP.Najmenej 1634 ľudí sa tento rok pokúsilo nelegálne prekročiť litovsko-poľské hranice. Pre porovnanie, vlani to bolo iba 81 osôb. Nelegálni migranti prichádzajú z Iránu, Sýrie, Ruska, Turecka, Srí Lanky a afrických krajín.Litovská vláda vyhlásila začiatkom júla núdzový stav pre stúpajúci počet migrantov z Bieloruska, s ktorým má 679 kilometrov dlhú hranicu. Bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku májového presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na jeho palube.