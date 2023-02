Poľsko-bieloruský hraničný priechod Bobrowniki v piatok uzavrú

Varšava 9. februára (TASR) - Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski vo štvrtok oznámil, že poľsko-bieloruský hraničný priechod Bobrowniki na severovýchode krajiny bude od piatkového poludnia uzatvorený až do odvolania, a to v záujme "štátnej bezpečnosti". TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Tento priechod je jedným z hlavných tranzitných bodov medzi oboma krajinami a bol vyťažený najmä počas migračnej krízy v roku 2021, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí.



"Z dôvodu dôležitého záujmu bezpečnosti štátu som sa rozhodol prerušiť premávku na poľsko-bieloruskom hraničnom priechode Bobrowniki," uviedol Kamiňski na Twitteri.



V súvislosti s väzobným trestom pre poľsko-bieloruského novinára Andrzeja Poczobuta, ktorý kriticky informoval o režime prezidenta Alexandra Lukašenka, a v stredu ho v Bielorusku odsúdili na osem rokov väzenia, Kamiňski oznámil, že na sankčný zoznam pribudnú ďalšie osoby spojené s Lukašenkovým režimom.



"V spojitosti s uznesením poľského Sejmu (dolnej komory parlamentu) som nariadil prípravu krokov, ktoré povedú k rozšíreniu sankčného zoznamu o mená ľudí spojených s Lukašenkovým režimom a tých, čo sú zodpovední za represie voči Poliakom žijúcim v Bielorusku," uviedol v tvíte.



PAP pripomína, že tento sankčný zoznam, zverejnený po prvý raz vlani v apríli, zahŕňa mená osôb podporujúcich inváziu Ruska na Ukrajinu, ako aj tých, čo schvaľujú porušovanie ľudských práv v Rusku a Bielorusku.



Poľskí zákonodarcovia vo svojom uznesení tiež vyzvali na okamžité uvalenie individuálnych sankcií zo strany Poľska a Európskej únie na "tých, čo reprezentujú represívny aparát bieloruských orgánov: sudcov, prokurátorov, úradníkov a ľudí zapojených do prenasledovania Andrzeja Poczobuta".