Varšava 11. augusta (TASR) - Poliaci budú hlasovať o podpore privatizácie štátnych podnikov. Uviedol to v piatok predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski, keď oznámil prvú otázku z viacerých referend, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia v rovnaký deň ako parlamentné voľby. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Nacionalisti z PiS pôvodne vyhlásili, že usporiadajú referendum o dohode o migračnom systéme Európskej únie, čo niektorí analytici označili za snahu zmobilizovať voličské jadro tejto strany pred voľbami. Tie sa budú konať 15. októbra a mnohí ich považujú za najdôležitejšie od pádu komunizmu v Poľsku v roku 1989.



"Pre nás je vždy rozhodujúci hlas obyčajných Poliakov," povedal Kaczyňski vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. "Hlas zahraničných politikov, vrátane tých nemeckých, nie je dôležitý," vyhlásil.



Povedal, že prvá referendová otázka bude znieť: "Podporujete predaj štátnych podnikov?"



PiS tvrdí, že hlavná opozičná strana, liberálna Občianska platforma (PO), na ktorej čele stojí bývalý predseda Európskej rady (ER) Donald Tusk, je podriadená zahraničným záujmom, a to najmä záujmom Nemecka.



"Nemci chcú do Poľska dosadiť Tuska, aby rozpredal spoločný majetok, jeho minulosť to priamo ukazuje," povedal Kaczyňski, ktorého cituje Reuters.



PO takúto kritiku odmieta a obviňuje vládu, že prideľuje ľuďom dobre platené funkcie v štátnych firmách ako odmenu za jej podporu.



"Ak sa chce PiS v referende pýtať na štátne podniky, potom by sa mal Kaczyňski Poliakov opýtať, či podporujú rodinkárstvo, kamarátstvo a rozkrádanie, ku ktorému teraz dochádza," povedal poslanec PO Marcin Kierwiňski pre verejnoprávny Poľský rozhlas.



Podľa Poľského rozhlasu budú v referende položené celkovo štyri otázky.



Dolná komora poľského parlamentu sa bude zaoberať legislatívou týkajúcou sa organizácie referenda na svojom zasadnutí 16. a 17. augusta.