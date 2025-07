Poľsko bude reagovať na zatvorenie konzulátu v Kaliningrade

Varšava 11. júla (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí bude primerane reagovať na rozhodnutie Ruska zrušiť súhlas s činnosťou Generálneho konzulátu Poľska v Kaliningrade. Vo vyhlásení to v piatok uviedol hovorca rezortu Pawel Wroňski, podľa ktorého tento krok Moskvy síce neprekvapil, no nepovažuje ho za oprávnený. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že od 29. augusta ruší súhlas s pôsobením poľského konzulátu v Kaliningrade. Ako dôvod uviedlo zrkadlovú reakciu na rozhodnutie Varšavy zatvoriť ruský konzulát v Krakove.



Wroňski pripomenul, že uzavretie ruského konzulátu súviselo s vyšetrovaním podpaľačstva v obchodnom centre vo Varšave, do ktorého boli podľa poľských úradov preukázateľne zapojené ruské tajné služby. Požiar z mája 2024 spôsobil značné škody a mohol ohroziť životy.



Hovorca poľského rezortu diplomacie zdôraznil, že na rozdiel od Ruska Poľsko nevedie sabotážne operácie, kybernetické útoky ani nevyvíja nepriateľské aktivity voči Moskve.



Wroňski zároveň vyzval poľských občanov, aby sa vyhýbali cestám do Ruska. Podľa neho hrozí, že ich tam môžu úrady falošne obviniť z trestných činov, čo dokladajú skúsenosti občanov iných krajín.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)