Poľsko bude spolupracovať s Kanadou na výstavbe jadrovej elektrárne

Varšava/Ottawa 28. januára (TASR) - Poľsko a Kanada podpísali dohodu o intenzívnejšej spolupráci v oblasti jadrovej energie, oznámil poľský premiér Donald Tusk v utorok po stretnutí s kanadským náprotivkom Justinom Trudeauom. Kanadské spoločnosti sa budú podieľať na financovaní prvej poľskej jadrovej elektrárne na pobreží Baltického mora. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Tusk povedal, že Kanada je hlavný dodávateľ technológie pre prvú poľskú jadrovú elektráreň, keďže spoločnosť Westinghouse zodpovedná za jej výstavbu patrí kanadským firmám. Financovanie projektu však ešte stále nie je úplne dohodnuté.



Poľsko sa snaží znížiť svoju závislosť od uhlia a pripravuje tiež výberový proces partnerov pri výstavbe druhej jadrovej elektrárne.



Tusk dodal, že rovnako kľúčová je aj spolupráca v oblasti malých jadrových reaktorov (SMR). Podľa firmy Orlen Synthos Green Energy (OSGE), ktorá sa ich výrobou v krajine zaoberá, Poľsko v roku 2023 odsúhlasilo výstavbu 24 blokov SMR v šiestich lokalitách. Spoločnosť plánuje nasadiť prvé malé reaktory v krajine do roku 2030.



Poľský premiér v utorok tiež vyhlásil ambíciu Poľska stať sa lídrom v oblasti nových technológií.



"Dnes ráno som sa stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti Google (Sundarom Pichaiom), ktorý bez nabádania uviedol, že Poľsko by sa malo stať európskym lídrom v oblasti umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti," ozrejmil.



"Na to, aby sa z Poľska mohol stať líder v moderných technológiách a istý vzor správania v rámci Európy, potrebujeme osobitý zdroj energie. Ak budeme budovať veľké dátové centrá, vyžaduje si to ďalšie zdroje energie," povedal Tusk.