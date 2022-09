Poľsko bude žiadať od Nemecka reparácie vo výške 1,3 bilióna eur

Poľsko predloží správu o odhadovaných škodách spôsobených nacistickým Nemeckom

Na archívnej snímke poľský premiér Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP Foto: TASR - AP

Varšava 1. septembra (TASR) – Poľsko vyčíslilo škody, ktoré mu spôsobilo nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny, na 6,2 bilióna zlotých (viac než 1,3 bilióna eur). Oznámil to vo štvrtok vo Varšave šéf poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski, informuje agentúra DPA.Kaczynski podľa agentúry AFP poznamenal, že PoľskoAko dodal, vyplatenie reparácií budeprocesom.Správa poľskej parlamentnej komisie sa považuje za základ pre rozhodnutie Varšavy o prípadných reparačných nárokoch voči Nemecku. K jej zverejneniu došlo v symbolický deň, na ktorý pripadá 83. výročie, odkedy nacisti 1. septembra 1939 napadli Poľsko.Invázia znamenala začiatok druhej svetovej vojny, v ktorej zahynulo najmenej 55 miliónov ľudí, podľa niektorých odhadov to bolo až 80 miliónov, uvádza DPA. V Poľsku prišlo o život až šesť miliónov ľudí a podľa predchádzajúcich výpočtov poľskej strany škody dosiahli 800 miliárd dolárov.Nemecká vláda odmieta akékoľvek požiadavky na reparácie. Domnieva sa, že táto otázka bola uzavretá Zmluvou o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku z roku 1990, ktorá umožnila nemecké zjednotenie na začiatku 90. rokov, keďže krajina akceptovala existujúcu hranicu s Poľskom.