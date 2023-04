Poľsko buduje elektronickú bariéru na hranici s ruským Kaliningradom

Varšava 18. apríla (TASR) - Poľsko začalo stavať elektronickú bariéru na svojej pozemnej hranici s ruskou exklávou Kaliningrad s cieľom monitorovať akúkoľvek nelegálnu činnosť a bojovať proti takýmto aktivitám. V utorok to povedal poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, na ktorého sa odvoláva agentúra AP.



Súčasťou elektronickej ochrany 210-kilometrovej hranice Poľska s Kaliningradskou oblasťou budú 24-hodinové monitorovacie kamery a detektory pohybu. Výstavba má byť dokončená na jeseň.



"Budeme mať kompletne monitorovanú hranicu s Ruskom," povedal Kamiňski novinárom na tlačovej konferencii. "Som si istý, že to bude najlepšie zabezpečená hranica EÚ," dodal.



Východné hranice Poľska s Ruskom a Bieloruskom, ktoré sú tiež vonkajšími hranicami EÚ, budú "perfektne pripravené na akýkoľvek typ nezákonných aktivít, ktoré sa spájajú s krízovými situáciami ohľadom našich východných susedov," povedal Kamiňski.



Poľsko vo februári umiestnilo na cesty vedúce k hraničným priechodom s Kaliningradom protitankové bariéry, pripomenula AP.



Ruská exkláva Kaliningrad leží pri Baltskom mori a nachádza sa medzi Poľskom a Litvou, ktoré sú členskými štátmi NATO a EÚ.



Poľsko postavilo minulý rok 5,5 metra vysoký plot na niektorých úsekoch hraníc s Bieloruskom, ktoré je blízkym spojencom Moskvy. Toto opatrenie súviselo s migračnou krízou, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí. Varšava obvinila Minsk a ruské úrady z organizovania prechodov migrantov s cieľom destabilizovať Poľsko aj zvyšok EÚ.