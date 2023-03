Poľsko by mohlo dodať Ukrajine stíhačky do štyroch až šiestich týždňov

Varšava 14. marca (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok povedal, že Varšava by mohla dodať Ukrajine stíhačky MiG v priebehu nasledujúcich štyroch až šiestich týždňov. TASR o tom informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice Sky News.



Ukrajina žiada už celé mesiace Západ o stíhačky, a to najmä typu F-16. Tvrdí pritom, že práve ony by jej mohli výrazne pomôcť v boji proti Rusku. Západ jej ich však zatiaľ odmieta poslať, pričom Spojené štáty a Británia už dokonca naznačili, že táto možnosť je momentálne vylúčená, pripomína Sky News.



Poľsko však už pred časom uviedlo, že by bolo ochotné bojové lietadlá Kyjevu poslať, ak by sa v tomto smere skoordinovalo s ďalšími krajinami. Odhodlanie a pomoc, s akými Poľsko pristupuje ku Kyjevu, sú podľa Sky News dôležitými pri presviedčaní iných európskych spojencov o zásielkach ťažkých zbraní, vrátane tankov, na Ukrajinu.