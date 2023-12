Poľsko by podľa rozhodnutia ESĽP malo uznať partnerstvá homosexuálov

Varšava 12. decembra (TASR) - Poľsko porušilo právo na rešpektovanie súkromného života, keď neuznalo páry rovnakého pohlavia. Skonštatoval to v utorok Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), čím podľa agentúry Reuters vyvinul tlak na novú poľskú vládu, aby v tomto smere čo najskôr zmenila platné zákony.



S prípadom sa na ESĽP obrátilo desať Poliakov. Argumentovali tým, že prevažná väčšina krajín Rady Európy poskytuje párom rovnakého pohlavia právo na uzavretie manželstva či registrovaného partnerstva. V Poľsku to tak ale nie je a podľa ich slov sú tam znevýhodnení napríklad v oblasti daní, sociálnych práv aj rodinného práva.



ESĽP "dospel k záveru, že poľský štát si nesplnil svoju povinnosť zabezpečiť, aby mali sťažovatelia osobitný právny rámec, ktorý by zabezpečoval uznanie a ochranu ich zväzkov - partnerstiev osôb rovnakého pohlavia," uvádza sa vo vyhlásení tohto súdu. "Toto zlyhanie viedlo k tomu, že sťažovatelia nemohli regulovať základné aspekty svojho života a predstavovalo porušenie ich práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života," dodáva ESĽP.



Prípad pochádza z obdobia vlády poľskej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola v Poľsku pri moci uplynulých osem rokov - v podstate do pondelka, keď kabinet doterajšieho premiéra Mateusza Morawieckého zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) neuspel v parlamente v hlasovaní o dôvere.



Zostavením novej vlády bol následne poverený Donald Tusk z liberálnej strany Občianska platforma, ktorý už v utorok predstavil zloženie svojho pro-európsky orientovaného kabinetu.



Podľa PiS predstavuje povolenie manželstiev či registrovaných partnerstiev a adopcií homosexuálnym párom ohrozenie tradičných rodinných hodnôt a škodí deťom. Táto strana sa tiež dlhodobo zasadzuje proti výučbe v problematike sexuálnych menšín na školách, pričom tvrdí, že by viedla k "sexualizácii detí", píše Reuters.



Naopak Tusk počas predvolebnej kampane avizoval, že jeho strana uzákoní partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, čo zároveň označoval za jednu z priorít.



Sťažovateľov na súde podporila poľská mimovládna organizácia Láska nevylučuje (Milošč Nie Wyklucza). Utorňajší verdikt ESĽP podľa nej bude mať za následok "výrazný tlak" na novú vládu v smere, aby pre homosexuálne páry zaviedla registrované partnerstvá.



"Keďže nová vláda chce opätovne vylepšiť povesť Poľska... a dokázať, že kríza právneho štátu sa skončila, nebude môcť ignorovať hlasy medzinárodných orgánov, ako je ESĽP," uviedla.



Reuters pripomína, že rozhodnutia ESĽP sú pre členov Rady Európy záväzné, avšak ich zavedenie do praxe často trvá celé roky.