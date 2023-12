Bývalého poľského ministra Kamiňského odsúdili za zneužitie právomoci

Varšava 20. decembra (TASR) - Bývalého poľského ministra vnútra Mariusza Kamiňského v stredu odsúdili na dvojročný trest odňatia slobody za zneužitie právomoci. Z dôvodu už predtým udelenej prezidentskej milosti by sa však mohol trestu vyhnúť. TASR informácie prevzala z agentúr AFP a DPA.



Súd vo Varšave uznal Kamiňského za vinného z nezákonného postupu vo funkcii šéfa poľského protikorupčného úradu v roku 2007 s cieľom uškodiť istému politikovi. Spolu s ním v stredu odsúdili aj Macieja Wasika, ktorý bol v čase týchto činov jeho námestníkom. Súd takisto obom mužom zakázal na päť rokov zastávať verejnú funkciu.



"S týmto verdiktom sa nestotožňujeme, uviedol Kamiňski.



Oboch uznali za vinných už v roku 2015, neskôr im však udelil milosť prezident Andrzej Duda. Na základe toho mohli pokračovať vo svojich kariérach. Poľský najvyšší súd neskôr túto milosť spochybnil a právni experti upozornili, že prezident nemohol udeliť milosť niekomu, kto ešte nebol usvedčený s konečnou platnosťou.



To, či sa prezidentská milosť vzťahuje aj na stredajšie rozhodnutie súdu, nebolo bezprostredne jasné, napísala AFP. Tiež nie je známe, či Kamiňski príde o mandát poslanca poľského parlamentu. DPA však uviedla, že do väzenia na základe tejto amnestie nepôjde.



Kamiňski pôsobil v rokoch 2019-23 ako minister vnútra v pravicovej vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS).