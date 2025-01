Poľsko: Bývalého šéfa polície obžalovali z odpálenia granátometu

Varšava 28. januára (TASR) - Bývalý hlavný veliteľ poľskej polície Jaroslaw Szymczyk čelí obžalobe za odpálenie granátometu vo svojej kancelárii v budove policajného prezídia. Informoval o tom v utorok spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Hovorca Okresnej prokuratúry vo Varšave Antoni Skiba oznámil, že Szymczyka obžalovali z nezákonnej držby granátometu RGW-90. Granátomet je vojenská zbraň a jej držba je civilistom zakázaná. Podľa expertízy Poľského vojenského ústavu zbrojnej techniky, ktorú si prokuratúra vyžiadala, bol navyše granátomet funkčný a v čase výbuchu nastavený na režim "detonácia".



Podľa jedného bodu obžaloby priviezli granátomet do Poľska z Ukrajiny bez nahlásenia colným orgánom na hraniciach, čo predstavuje nezákonnú držbu zbrane. Druhý bod sa týka neúmyselného ohrozenia života a zdravia viacerých osôb, ktoré boli prítomné na policajnom prezídiu v čase, keď Szymczyk 14. decembra 2022 z granátometu neúmyselne vystrelil vo svojej kancelárii.



Za prvý čin hrozí Szymczykovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až osem rokov, za druhý čin trest od troch mesiacov do piatich rokov.



V utorkovom vyjadrení pre rádio RMF FM Szymczyk povedal, že o celom prípade sa dozvedel z médií a prokurátor mu neumožnil podať vysvetlenie, neuznal žiaden z ním predložených dôkazov a neumožnil mu nahliadnuť do vyšetrovacích spisov. "Týmto spôsobom mi bolo odobraté právo brániť sa. Počas môjho pôsobenia v polícii som sa ešte nestretol s prípadom, že by boli takto otvorene porušované základné práva," vyhlásil Szymczyk a dodal, že sa pravdy nebojí.



K výbuchu v budove policajného prezídia vo Varšave došlo po jeho návšteve Ukrajiny. Szymczyk sa neskôr pre médiá vyjadril, že granátomet bol darom od ukrajinských bezpečnostných zložiek a myslel si, že je nefunkčný. Pri incidente utrpel ľahké poranenie ucha. Prokuratúra vedie aj konanie vo veci možného nesplnenia služobných povinností zo strany policajtov. Ide o neskontrolovanie granátometu a neevakuovanie sídla prezídia po výbuchu.