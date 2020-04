Bývalí prezidenti a premiéri Poľska vyzvali na bojkot volieb

Varšava 30. apríla (TASR) - Niekoľko niekdajších poľských prezidentov a predsedov vlád vyhlásilo, že sa nezúčastnia na nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Poľsku, ktoré sa majú v dôsledku pandémie nového koronavírusu konať korešpondenčne. Občanov vyzvali, aby urobili to isté. Píše o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Medzi signatárov otvoreného listu zverejneného na internete patria bývalí prezidenti Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski a Bronislaw Komorowski, ako aj šiesti bývalí premiéri.



Voľby by sa podľa nich mali konať takým spôsobom, ktorý zaručuje tajné hlasovanie a nespochybňuje zásady nestrannosti a všeobecnosti volieb.



Korešpondenčné hlasovanie, ktoré presadila vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), totiž nedokáže zaručiť, že tieto požiadavky budú splnené, zdôraznili signatári.



"Hlasovanie poštou podľa vzorca a načasovania, ktoré navrhuje vládna strana, by bolo 'pseudovoľbami'," napísali.



Tvrdia, že konanie volieb v čase pandémie zároveň predstavuje riziko pre zdravie občanov.



Prezidentské voľby v Poľsku sa uskutočnia 10. mája, a to aj napriek pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. Kým vládnuca PiS v parlamente presadila hlasovanie poštou pre všetkých voličov, opozícia sa snažila dosiahnuť odklad volieb.



Návrh zákona o zavedení univerzálneho hlasovania poštou ešte nenadobudol účinnosť. Poľský parlament o ňom pravdepodobne rozhodne 6. mája.



PiS napriek tomu začala s prípravami na korešpondenčné hlasovanie, ktoré však sprevádzajú narastajúce organizačné problémy a právne pochybnosti.