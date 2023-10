Poľsko čaká výsledky volieb, exit polly ukazujú možnú vládu opozície

Varšava 16. októbra (TASR) - Poľsko čelí obdobiu politickej neistoty po nedeľňajších parlamentných voľbách, po ktorých by mohli väčšinu v parlamente získať opozičné strany. Voľby však zrejme vyhrá vládnuca nacionalistická konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá uviedla, že sa pokúsi udržať si vládu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Poľská ústredná volebná komisia ešte neohlásila konečné výsledky volieb. V pondelok ráno však zverejnili tzv. late pollu agentúry Ipsos, ktorý kombinuje výsledky exit pollu a 50 percent už sčítaných hlasov.



Podľa late pollu by voľby vyhrala s 36,6 percenta hlasov PiS. Druhá by skončila opozičná Občianska koalícia (KO) bývalého premiéra Donalda Tuska so ziskom 31 percent. Centrická aliancia Tretia cesta by získala 13,5 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostala strana Nová ľavica (8,6 percenta) a ultrapravicová Konfederácia (6,4 percenta).



Na väčšinu v poľskom 460-člennom parlamente je potrebných 231 kresiel. Podľa late pollu Ipsosu by však PiS vo voľbách získala len 198 kresiel a väčšinu by nemala ani v koalícii s Konfederáciou. AP upozorňuje na značný prepad preferencií PiS oproti predchádzajúcim voľbám. V uplynulých ôsmich rokoch totiž PiS mala v parlamente vždy tesnú väčšinu.



Naopak podľa exit pollov by sa väčšinu – 248 kresiel – mohlo podariť získať koalícii zloženej z opozičnej KO, Tretej cesty a Ľavice.



Vedúci kampane strany PiS Joachim Brudzinski však v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMF FM uviedol, že PiS sa napriek všetkému pokúsi zložiť vládu na čele s premiérom Mateuszom Morawieckim.



Po sčítaní 32 percent hlasov mala zatiaľ PiS v pondelok dopoludnia 39,93 percenta hlasov a druhá Občianska koalícia 26,45 percenta. Nasledovali Tretia cesta (14,17), Nová ľavica (8,01) a Konfederácia (7,41). Volebná účasť presahovala v sčítaných okrskoch 72 percent. Konečné výsledky volieb sa očakávajú v utorok ráno.



Súbežne s voľbami sa konalo aj referendum o migrácii, dôchodkom veku a ďalších záležitostiach. Niektorí opoziční predstavitelia však voličov vyzývali na jeho bojkot a zdá sa, že mnohí voliči sa na ňom ani nezúčastnili. Podľa exit pollu dosiahla účasť asi 40 percent a referendum tak bude zrejme neplatné.