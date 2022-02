Poľsko čelí nárastu v počte príchodov z Ukrajiny vrátane utečencov

Otec bozkáva svoju dcéru na železničnej stanici, ktorá sa zmenila na ubytovacie stredisko v poľskom meste Przemyšl, nachádzajúce sa 12 km od hraníc s Ukrajinou vo štvrtok 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Varšava 25. februára (TASR) - Približne 29.000 ľudí prišlo za posledných 24 hodín do Poľska z Ukrajiny. Tisíce z nich sami seba označujú za vojnových utečencov. Povedal to v piatok hovorca poľských bezpečnostných služieb Stanislaw Zaryn. TASR správu prevzala z agentúry PAP.povedal Zaryn pre rozhlasovú stanicu Radio Plus.Hovorca dodal, že Poľsko sa pripravuje na príchod veľkej vlny utečencov. Približný počet očakávaných osôb však neposkytol.povedal Pawel Szefernaker z poľského ministerstva vnútra v piatok pre Radio Plus povedal, že na hraniciach sa tvoria rady.Poľsko vo štvrtok oznámilo, že zruší povinnú karanténu a testy na koronavírus pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Takýmto krokom chce Varšava umožniť ľuďom utekajúcim z Ruskom napadnutej Ukrajiny, aby sa ľahšie dostali do Poľska. Táto krajina (Poľsko) prijala aj ďalšie opatrenia vrátane plánov na prevoz zranených osôb.