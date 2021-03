Poľsko chce do augusta zaočkovať všetkých dospelých

Varšava 30. marca (TASR) - Poľská vláda chce do konca augusta zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 všetkých dospelých občanov, ktorí o to budú mať záujem. Oznámil to na utorňajšej tlačovej konferencii poľský premiér Mateusz Morawiecki, píše agentúra DPA.



Podľa premiéra bola v prvom štvrťroku hlavnou prekážkou rýchlejšieho tempa očkovania nízka dostupnosť vakcín. Teraz sa však Poľsko bude musieť pripraviť na väčšie dodávky očkovacích látok, ktoré očakáva v najbližšom období.



V apríli krajina dostane najmenej päť miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu, pričom tento počet sa podľa splnomocnenca premiéra pre očkovaciu kampaň Michala Dworczyka môže vyšplhať až na sedem miliónov. V dôsledku toho sa rozšíri aj počet očkovacích miest, ktoré budú okrem iných zahŕňať lekárne, výdajné miesta tovarov, ako aj väčšie firmy. Zjednoduší sa tiež proces posudzovania spôsobilosti ľudí na očkovanie i samotné podávanie vakcíny, píše DPA.



Poľská vláda sa rozhodla ďalej neočkovať prioritne vybrané skupiny obyvateľov, a to v prospech zavedenia jednoduchšej očkovacej stratégie, v rámci ktorej sa na očkovanie budú môcť postupne registrovať aj ostatné vekové kategórie. S hromadnou vakcináciou sa v Poľsku, podobne ako vo väčšine krajín EÚ, začalo 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými boli zdravotníci, následne tamojší dôchodcovia nad 80 rokov či učitelia. Do 24. apríla sa budú môcť zaregistrovať všetky osoby narodené v roku 1973 a mladšie. Podľa Dworczyka registráciu pre všetkých dospelých obyvateľov Poľska ochotných zaočkovať sa spustia pravdepodobne v máji.



Proti koronavírusu v Poľsku do utorka zaočkovali 5.963.933 ľudí, pričom 2.002.394 z nich dostalo obe dávky vakcíny, vyplýva z údajov zverejnených na oficiálnej webstránke poľskej vlády.