Poľsko chce na budúci rok vynaložiť na obranu päť percent HDP

Varšava 3. apríla (TASR) - Poľsko chce v roku 2026 vynaložiť na obranu päť percent svojho HDP, vyhlásil vo štvrtok minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po stretnutí so svojimi náprotivkami z EÚ vo Varšave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Poľsko v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu dáva momentálne na svoju obranu najväčší podiel hrubého národného produktu spomedzi všetkých krajín NATO vrátane Spojených štátov. Varšava očakáva, že jej tohtoročné výdavky dosiahnu 4,7 percenta HDP.



Päť percent HDP na obranu požaduje od spojencov v NATO americký prezident Donald Trump. Členské štáty Aliancie na takéto financovanie vo štvrtok vyzval aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. USA na obranu vynakladajú zhruba 3,4 percenta svojho HDP.



Súčasná americká administratíva pod Trumpovým vedením tlačí na Európu, aby posilnila svoju vlastnú obranu, a zároveň hrozí, že by mohla americkú vojenskú prítomnosť na kontinente prehodnotiť aj vzhľadom na svoje deklarované priority v domácej politike i iných regiónoch sveta.



Takéto kroky vyvolávajú obavy u európskych lídrov, ktorí sa v posledných týždňoch stretli na niekoľkých summitoch a diskutovali o vojne na Ukrajine a budúcnosti európskej obrany. V týchto rokovaniach vo štvrtok pokračovali ministri obrany krajín EÚ na neformálnom stretnutí vo Varšave.



„Všetci ministri... zdôraznili význam bielej knihy,“ povedal novinárom Kosiniak-Kamysz s odkazom na dokument predstavený nedávno Európskou komisiou. Ten okrem iného predpokladá masívne investície do obrany, spoločné nákupy, vytvorenie „skutočného“ spoločného európskeho trhu s vojenským vybavením a službami oproti súčasnej fragmentácii trhu v tomto odvetví v réžii národných štátov, a väčšiu integráciu európskeho a ukrajinského zbrojného priemyslu.



„Musíme byť pripravení na najťažšie scenáre a musíme byť dostatočne silní, aby sme zabránili vypuknutiu vojny... Toto je krok, ktorý nás má urobiť takými silnými, aby sa žiadnej krajine nevyplatilo zaútočiť na Európsku úniu alebo NATO,“ dodal poľský minister.