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Poľsko chce na summite presadiť rozvoj palivovodov na východné krídlo
Minister uviedol, že na summite bude dôležité demonštrovať jednotu NATO.
Autor TASR
Varšava 2. júla (TASR) - Poľsko chce na nadchádzajúcom summite NATO presadiť rozšírenie aliančnej palivovej infraštruktúry na východné krídlo a pokračuje aj v rokovaniach o zriadení stálej základne amerických ozbrojených síl na svojom území. Tieto témy boli predmetom stredajšieho rokovania ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza s prezidentom Karolom Nawrockim. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Počas rozhovoru sa politici venovali najmä spoločnému postupu Poľska na summite NATO. Jednou z priorít Varšavy je rozšírenie systému palivovodov NATO smerom na východné krídlo aliancie. Podľa Kosiniaka-Kamysza však zostáva voči projektu skeptických niekoľko členských štátov.
Minister uviedol, že na summite bude dôležité demonštrovať jednotu NATO. „Stretnutie všetkých lídrov na čele s prezidentom USA bude samo osebe silným signálom,“ povedal.
Súčasťou rokovania s prezidentom boli aj poľsko-americké vzťahy a snaha o vytvorenie stálej základne amerických ozbrojených síl v Poľsku. Kosiniak-Kamysz vyzdvihol vzťahy poľského a amerického prezidenta a uviedol, že vláda na projekte pracuje už niekoľko mesiacov a pripravuje potrebnú infraštruktúru. Náklady na výstavbu základne podľa neho môžu dosiahnuť niekoľko miliárd zlotých.
Poľsko je podľa neho pripravené uzavrieť príslušné dohody po dokončení prehodnocovania rozmiestnenia amerických síl v Európe, ktoré v súčasnosti prebieha v Pentagóne.
Summit NATO sa uskutoční 7. a 8. júla v Ankare. Poľsko na ňom bude zastupovať prezident Nawrocki za účasti predstaviteľov ministerstiev obrany a zahraničných vecí.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Počas rozhovoru sa politici venovali najmä spoločnému postupu Poľska na summite NATO. Jednou z priorít Varšavy je rozšírenie systému palivovodov NATO smerom na východné krídlo aliancie. Podľa Kosiniaka-Kamysza však zostáva voči projektu skeptických niekoľko členských štátov.
Minister uviedol, že na summite bude dôležité demonštrovať jednotu NATO. „Stretnutie všetkých lídrov na čele s prezidentom USA bude samo osebe silným signálom,“ povedal.
Súčasťou rokovania s prezidentom boli aj poľsko-americké vzťahy a snaha o vytvorenie stálej základne amerických ozbrojených síl v Poľsku. Kosiniak-Kamysz vyzdvihol vzťahy poľského a amerického prezidenta a uviedol, že vláda na projekte pracuje už niekoľko mesiacov a pripravuje potrebnú infraštruktúru. Náklady na výstavbu základne podľa neho môžu dosiahnuť niekoľko miliárd zlotých.
Poľsko je podľa neho pripravené uzavrieť príslušné dohody po dokončení prehodnocovania rozmiestnenia amerických síl v Európe, ktoré v súčasnosti prebieha v Pentagóne.
Summit NATO sa uskutoční 7. a 8. júla v Ankare. Poľsko na ňom bude zastupovať prezident Nawrocki za účasti predstaviteľov ministerstiev obrany a zahraničných vecí.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)