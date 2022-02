Poľsko chce napadnúť rozhodnutie o strhnutí eurofondov za baňu Turów

Dym stúpa z hnedouhoľnej elektrárne Turów, ktorá sa nachádza pri bani Turów neďaleko mesta Bogatynia pri poľsko-českých hraniciach v sobotu 15. januára 2022. Foto: TASR/AP

Varšava 9. februára (TASR) - Poľsko využije všetky dostupné právne prostriedky na to, aby sa odvolalo voči rozhodnutiu Európskej komisie (EK), ktorá v utorok oznámila, že Varšave strhne z eurofondov 15 miliónov eur z dôvodu nezaplatila pokút za prevádzkovanie hnedouhoľnej bane Turów. TASR o tom informuje na základe správy poľskej tlačovej agentúry PAP, ktorá citovala vyjadrenie hovorcu vlády Piotra Müllera.Hovorca v reakcii na rozhodnutie EK dodal, že Poľsko nedávno dosiahlo ohľadom bane Turów dohodu z Českom, a tak je odvolanie sa voči rozhodnutiu eurokomisie o to viac namieste.Grzegorz Puda, poľský minister financií a regionálnej politiky, taktiež uviedol, že Varšava má v pláne napadnúť rozhodnutie EK.povedal poslancom Sejmu (dolnej komory parlamentu).Hovorca EK pre rozpočet a ľudské zdroje Balázs Újvári v utorok oznámil, že nezaplatené pokuty sa týkajú obdobia od 20. septembra do 19. októbra 2021. Komisia podľa jeho slov pristúpi k finančnej kompenzácii v podobe zníženia eurofondov. Újvári dodal, že EK si tak plní svoju zákonnú povinnosť vyberať pokuty uložené súdom.Súdny dvor EÚ vlani Poľsku nariadil, že musí zatvoriť hnedouhoľnú baňu Turów, ktorá napĺňa zhruba sedem percent energetických potrieb tejto krajiny. Vo svojom verdikte vtedy rozhodol v prospech českej vlády, ktorá sa sťažovala, že baňa s povrchovou ťažbou negatívne vplýva na životné prostredie – českým obciam v pohraničí odčerpáva podzemnú vodu a takisto sa z nej šíri nadmerný hluk a prach.Poľsko toto predbežné opatrenie súdu ignorovalo. Súd preto nariadil v septembri 2021 Poľsku platiť denné penále vo výške 500.000 eur. Varšava pokuty nezaplatila ani baňu nezatvorila s odôvodnením, že má kľúčový význam pre energetický sektor krajiny, pripomína PAP.Poľský premiér Mateusz Morawiecki a predseda českej vlády Petr Fiala minulý týždeň podpísali dohodu o prevádzke tejto bane. Morawiecki v Prahe vyjadril nádej, že tento problém po podpise zmluvyPoľsko však naďalej dlhuje Súdnemu dvoru EÚ desiatky miliónov eur v nezaplatených pokutách a EK ho už v januári upozornila, že dlžnú sumu mu môže odrátať z budúcich platieb z fondov EÚ.