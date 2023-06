Poľsko chce od EÚ pomoc pri posilnení hraníc pre obavy z vagnerovcov

Varšava 29. júna (TASR) - Poľsko očakáva, že Európska únia mu pomôže financovať opatrenia na posilnenie jeho východnej hranice. Uviedol to vo štvrtok námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski. Varšava tiež oznámila, že posilní svoju bezpečnosť pre obavy z prítomnosti príslušníkov ruskej žoldnierskej vagnerovej skupiny v Bielorusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že na štvrtkovom summite v Bruseli predstaví plán na posilnenie hraníc Európskej únie.



Rozhodnutie ruského prezident Vladimira Putina ponúknuť bojovníkom z vagnerovej skupiny možnosť premiestniť sa po víkendovej vzbure do Bieloruska vyvolala obavy na východnom krídle NATO. Panujú obavy, že ich prítomnosť vytvorí v regióne nestabilitu.



Poľsko sa v reakcii na to rozhodlo zvýšiť počet príslušníkov bezpečnostných zložiek a posilniť opevnenia na hranici.



Na otázku, či Brusel pomôže Varšave takéto opatrenie financovať, Jabloňski odpovedal, že "Poľsko to očakáva". "Európska solidarita znamená podporovať krajiny ohrozené destabilizáciou," uviedol Jabloňski.



Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczynski v stredu uviedol, že Varšava odhaduje počet vagnerovcov v Bielorusku na asi 8000.



Podľa Kaczynského môže ich prítomnosť v Bielorusku znamenať "novú fázu hybridnej vojny". Poľsko už dávnejšie obvinilo Minsk z toho, že na jeho hranice zváža migrantov z Blízkeho východu a Afriky.