Poľsko chce postaviť stíhaného exministra Ziobra pred Štátny tribunál
Ziobro sa momentálne zdržiava v Maďarsku, kde získal počas vlády Viktora Orbána politický azyl.
Autor TASR
Varšava 15. apríla (TASR) - Poslanci poľskej vládnej koalície podali v stredu návrh na postavenie bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobru pred Štátny tribunál, oznámil šéf klubu Občianskej koalície (KO) Zbigniew Konwiňski. Na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina, ktorú vláda nemá. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Konwiňski uviedol, že dokument obsahuje spolu 51 obvinení, z toho 25 sa týka ústavných deliktov a 26 podozrení zo spáchania trestných činov počas pôsobenia exministra vo vláde dnes opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Podanie má viac ako 250 strán, obsahuje 117 dôkazov a počíta s vypočutím 68 svedkov pred parlamentnou Komisiou pre ústavnú zodpovednosť. Zástupcom navrhovateľov sa stal poslanec Jaroslaw Urbaniak (KO).
Štátny tribunál je osobitný orgán, ktorý rozhoduje o ústavnej a právnej zodpovednosti najvyšších verejných činiteľov vrátane členov vlády za porušenie ústavy alebo zákonov pri výkone funkcie. Môže ich zbaviť funkcie alebo im zakázať jej výkon.
Návrh na postavenie poslanca pred tento orgán musí podať najmenej 115 poslancov. O jeho ďalšom osude rozhoduje Sejm, ktorý po stanovisku príslušnej komisie hlasuje o návrhu trojpätinovou väčšinou v prítomnosti aspoň polovice poslancov. Bez podpory opozície však koaličná vláda Donalda Tuska takouto väčšinou v Sejme nedisponuje.
Ziobro sa momentálne zdržiava v Maďarsku, kde získal počas vlády Viktora Orbána politický azyl. Víťaz parlamentných volieb Péter Magyar vyhlásil, že nebude brániť jeho vydaniu do Poľska, Ziobro preto nevylúčil svoj odchod do inej krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
