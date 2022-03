Poľsko chce pre ruskú inváziu na Ukrajinu novelizovať ústavu

Varšava 21. marca (TASR) - Poľská vláda chce v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu pozmeniť svoju ústavu tak, aby mohla zvýšiť výdavky na obranu a skonfiškovať majetok ruských oligarchov, uviedol v pondelok hovorca vlády Piotr Müller, ktorého citovala agentúra Reuters.



Varšava už v reakcii na udalosti na Ukrajine oznámila, že zvýši výdavky na obranu na tri percentá HDP. To by však mohlo viesť k prekročeniu rozpočtových limitov zakotvených v ústave.



"Poľská armáda musí byť okamžite vybavená podľa najvyšších štandardov, preto jednou z navrhovaných zmien ústavy bude vyňatie výdavkov na armádu a zbrojenie zo stropu pre verejný dlh," povedal Müller.



Hovorca poľskej vlády zároveň spresnil, že ústavu treba upraviť aj preto, aby mohla krajina skonfiškovať majetok ruských oligarchov a spoločností, ktoré podporujú ruskú inváziu na Ukrajinu. Tieto peniaze by potom mohli byť použité na humanitárnu pomoc. Vláda chce tiež uvaliť dodatočné dane na spoločnosti, ktoré pokračujú v aktivitách v Rusku.



"Diskusie o týchto otázkach sa začali a dúfame, že tieto návrhy budú prijaté. Sme otvorení diskusii," dodal Müller.



Agentúra Reuters pripomenula, že zmeny v ústave si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu v dolnej komore parlamentu (Sejme) a absolútnu väčšinu v Senáte ovládanom opozíciou. Preto je potrebné, aby vládne návrhy podporili aj ďalšie politické strany zastúpené v poľskom Národnom zhromaždení.