Poľsko chce predĺžiť výnimočný stav na hranici s Bieloruskom

Poľsko 27. septembra (TASR) - Poľsko chce predĺžiť výnimočný stav na svojich hraniciach s Bieloruskom, pretože podľa Varšavy tam robí Bielorusko nebezpečné provokačné akcie a niektorí migranti zadržaní na hranici sú napojení na teroristickú skupiny. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Poľský minister vnútra Mariusz Kaminski oznámil, že odporučí vláde, aby predĺžila výnimočný stav na hranici s Bieloruskom. Ten bol vyhlásený začiatkom septembra na 30 dní. Kaminiski spresnil, že chce predĺženie o ďalších 60 dní.



Kaminski v pondelok novinárom povedal, že Poľsko zaznamenalo od augusta 9400 pokusov o nezákonné prekročenie poľskej hranice z Bieloruska, pričom 8200 z nich bolo prekazených. Dodal, že v zadržiavacích zariadeniach sa nachádza okolo 1200 ľudí, ktorých úrady chytili pri pokuse o ilegálny vstup do Poľska.



Kaminski predložil aj zistenia poľských špeciálnych služieb, podľa ktorých sa v telefónoch niektorých zadržaných nachádzajú dôkazy, že majú zločineckú minulosť, vrátane kontaktov s teroristickými organizáciami - a v niektorých prípadoch aj dlhodobé kontakty s Ruskom.



Tieto materiály "naznačujú, že Rusko je čoraz dôležitejším bodom na ilegálnej migračnej trase do Poľska a Európskej únie. Niektorí zo zadržaných mali fotografie dokumentujúce ich dlhodobý vzťah s Ruskom", píše sa vo vyhlásení špeciálnych služieb.



Špeciálne služby dodávajú, že prítomnosť takýchto jednotlivcov v Poľsku "môže predstavovať vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť".



Tieto tvrdenia nebolo možné overiť, upozornila AP.



Medzitým poľský minister obrany Mariusz Blaszczak obvinil bieloruské sily z provokačných akcií, napríklad zo streľby do vzduchu a mierenia zbraňami na poľských vojakov.



"Na hraniciach dochádza k provokačným incidentom, ktoré môžu vyústiť do veľmi napätých situácií," povedal Blaszczak.



Vlády v Poľsku, Litve a Lotyšsku - ktoré sú na východnej hranici EÚ s Bieloruskom -, obviňujú režim v Bielorusku, podporovaný Moskvou, z povzbudzovania ilegálnej migrácie do spomenutých troch krajín. Migrantov povzbudzujú osoby z Blízkeho východu a Afriky, aby tak spôsobili spory a chaos v rámci EÚ.



Poľsko už na to reagovalo vyslaním vojakov na hranice a postavením plota so žiletkovým drôtom, čo má zastaviť pokusy o vstup na poľské územie. Väčšina migrantov sa chce dostať do Nemecka a niektorým sa evidentne podarilo nepozorovane prejsť.



Výnimočný stav a ďalšie prísne opatrenia však spôsobujú, že v pohraničnej oblasti uviazli migranti na celé týždne a päť ich zomrelo, píše AP. Aktivisti za ľudské práva tvrdia, že opatrenia úradov sú nehumánne.