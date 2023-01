Poľsko chce presvedčiť krajiny, aby Ukrajine poslali až 100 tankov

Davos 18. januára (TASR) - Poľsko sa snaží presvedčiť svojich európskych spojencov, aby Ukrajine poslali až 100 tankov západnej výroby. V stredu to na stretnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Morawiecki v rozhovore pre televíziu Bloomberg v Davose uviedol, že sa snaží presvedčiť kancelára Ofala Scholza, aby sa Nemecko zapájalo viac do pomoci pre Ukrajinu, pretože má osobitú zodpovednosť.



"Nemecko so svojou politikou a závislosťou na ruskom (zemnom) plyne vytvorilo v prvom rade veľa neistoty a nestability. Malo by teraz preto cítiť viac zodpovednosti a pomôcť Ukrajine," vyhlásil Morawiecki.



Dodal, že Nemecko by malo viac pomáhať pri dodávkach zbraní na Ukrajinu. "Snažím sa presvedčiť Olafa, aby to spravili tak rýchlo, ako sa len dá," povedal poľský premiér.



Uviedol, že Poľsko pre Ukrajinu vyčlenilo 14 tankov Leopard a čaká na ďalšie z Dánska, Fínska, Nemecka a iných európskych krajín. "Chceme ostatných inšpirovať, aby nazbierali viac tankov. Aby sme potencionálne mali 60, 70 až 100 veľmi moderných tankov, ktoré prinesú pre Ukrajinu zmenu na bojisku," uviedol Morawiecki. Neobáva sa, že Rusko by takéto konanie vnímalo ako eskaláciu vojny, dodal.



Poskytnutie moderných rakiet a tankov pre Ukrajinu je dôležité aj podľa poľského prezidenta Andrzeja Dudu.



"Stále sú (Rusi) veľmi silní a obávame sa, že sa pripravujú na nový útok... Je preto dôležité Ukrajine poslať ďalšiu pomoc, konkrétne moderné tanky a moderné rakety," citovala Dudu na výročnom stretnutí WEF v Davose agentúra Reuters.