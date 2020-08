Poľsko chce sprostredkovať dialóg medzi Lukašenkom a opozíciou

Riga 11. augusta (TASR) - Poľsko je pripravené robiť sprostredkovateľa medzi bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a tamojšou opozíciou. Vyhlásil to v utorok poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz počas svojej návštevy lotyšskej metropoly Riga.



Jeho vyhlásenie prichádza v čase, keď v Bielorusku po nedeľňajších prezidentských voľbách, v ktorých Lukašenko zaznamenal drvivé víťazstvo, už druhý deň prebiehajú protesty proti sporným volebným výsledkom, informuje tlačová agentúra AFP.



"Poľsko je pripravené pôsobiť ako mediátor medzi bieloruskou opozíciou a prezidentom Lukašenkom. Ešte stále existuje priestor na dialóg, ale bude pre nás ťažké presvedčiť západné krajiny, aby neuvaľovali sankcie na Bielorusko v prípade pokračovania násilných zásahov proti demonštrantom," vyhlásil Czaputowicz po stretnutí so svojimi náprotivkami z Estónska, Fínska a Lotyšska.



Poľsko zároveň vyzvalo na usporiadanie mimoriadneho summitu Európskej únie o Bielorusku. Lukašenko si víťazstvom zabezpečil už šieste po sebe nasledujúce funkčné obdobie v pozícii hlavy štátu. Jeho hlavná rivalka Sviatlana Cichanovská výsledky volieb spochybnila a z bezpečnostných dôvodov odišla do Litvy.



Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs uviedol, že jeho krajina bude taktiež ochotná prijať "politických utečencov z Bieloruska, ak to bude nutné".



Rinkévičs zároveň vyzval na "opatrný prístup" pri uvaľovaní sankcií na Minsk, varujúc, že takýto krok povedie "iba k väčšej celkovej závislosti Bielorusov od Ruska".



Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto tiež uviedol, že akékoľvek sankcie "by mali byť uvalené spôsobom, ktorý nezraní radových Bielorusov".



Šéf estónskej diplomacie Urmas Reinsalu dodal, že "vzhľadom na to, že voľby v Bielorusku neboli slobodné ani férové, nemali by sme uznať legitimitu ich výsledkov".



Ministri zahraničných vecí sa stretli pri príležitosti 100. výročia podpísania Rižskej mierovej dohody, ktorá potvrdila nezávislosť Lotyšska od sovietskeho Ruska.