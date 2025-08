Poľsko chce viac tankov,ako majú spolu Briti, Nemci, Francúzi, Taliani

Varšava 4. augusta (TASR) - Poľsko plánuje do roku 2030 disponovať 1100 tankmi, čím by početne predstihlo Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko a Taliansko dohromady. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií Ministerstva obrany a portálu TVP.



Ministerstvo obrany v piatok podpísalo zmluvu na nákup 180 tankov K2 od juhokórejskej spoločnosti Hyundai Rotem v hodnote viac než 6 miliárd USD. Ide o druhý veľký kontrakt, v roku 2022 podpísalo kúpu prvých 180 tankov.



Do roku 2030 plánujú poľské ozbrojené sily mať k dispozícii 1100 tankov. Viac tankov ako Poľsko budú mať v rámci NATO okrem USA iba Turecko (2.238 tankov) a Grécko (1.344 tankov). Odhadovaný počet tankov štyroch najväčších západoeurópskych krajín bude podľa TVP v roku 2030 približne 950.



Podľa poľského ministerstva obrany bude 64 z novododaných tankov v upravenej verzii K2PL a 61 z nich sa vyrobí v závode Bumar-Labedy v Gliwiciach. Prvé tri budú testované v Južnej Kórei. Súčasťou kontraktu je dodávka 81 kusov technických, inžinierskych a mostových tankov a rozsiahly logistický a výcvikový balík.



Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil kontrakt za strategický krok pre bezpečnosť Poľska aj pre rozvoj domáceho obranného priemyslu. Poľsko plánuje zvýšiť obranné výdavky v roku 2026 na 5percent HDP a ako jeden z prvých členov NATO by spĺňalo nový štandard aliancie.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)