Poľsko chce vytvoriť koalíciu, aby Maďarsko primala hlasovať o Švédsku

Varšava 6. februára (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v utorok vyzval vytvoriť koalíciu, ktorá by mala cieľ vyvinúť tlak na Maďarsko, aby "okamžite súhlasilo" so vstupom Švédska do aliancie NATO. Informovala o tom agentúra PAP, ktorá pripomenula, že Maďarsko je jedinou členskou krajinou NATO, ktorá ešte neschválila vstup Švédska v NATO po tom, ako aj Turecko po sérii prieťahov už dalo Štokholmu "zelenú".



Predstavitelia maďarskej vlády naliehajú, aby schváleniu vstupu Švédska do NATO predchádzala návšteva švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona v Budapešti.



Kosiniak-Kamysz v utorok na tlačovej konferencii vo Varšave upozornil, že pristúpenie Švédska sa týka "základnej otázky bezpečnosti v Európe a vo svete a posilnenia severného krídla NATO".



Zdôraznil tiež, že po pozitívnom rozhodnutí Turecka by mali dať súhlas so vstupom Švédska do NATO okamžite.



Dodal, že "každé oneskorenie, akékoľvek blokovanie posilňovania aliancie, ktorej súčasťou je aj Maďarsko, je na škodu Aliancie a poškodí naše krajiny vrátane Maďarska".



Poľský minister avizoval, že tento problém prednesie na zasadnutí Vyšehradskej štvorky i na fóre ministrov Európskej únie, ako aj počas rozhovoru s generálnym tajomníkom NATO.



Naznačil tiež, že by stálo za to "zostaviť koalíciu, aby sme vyvinuli pozitívny tlak" a povzbudili Maďarsko, aby sa vo veci členstva Švédska v NATO čo najskôr rozhodlo.



"Neviem si predstaviť, že by Maďarsko blokovalo (vstup Švédska do NATO) z dlhodobého hľadiska," doplnil Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.



So svojou výzvou a návrhmi prišiel poľský minister deň po tom, ako vládna koalícia Fidesz-KDNP v Maďarsku v pondelok bojkotovala mimoriadnu parlamentnú schôdzu o pristúpení Švédska do NATO, doplnila agentúra PAP.