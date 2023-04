Poľsko chce zriadiť európske servisné centrum pre tanky Abrams

Washington 13. apríla (TASR) - Poľsko chce zriadiť servisné centrum pre tanky Abrams americkej výroby, ktoré by bolo určené pre celú Európu, oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry Reuters.



"Chcem, aby sa v Poľsku nachádzalo servisné centrum pre tanky Abrams pre celú Európu s cieľom udržiavať ich v stave pripravenosti na (nasadenie) do bojov," povedal Morawiecki v stredu počas návštevy USA. Jeho vyjadrenie zaznelo na tlačovej konferencii v meste Anniston v štáte Alabama.



Poľský premiér dodal, že o týchto plánoch, ktoré je podľa neho možné zrealizovať, sa už rokuje. "Usilujeme sa tiež o to, aby sa v Poľsku realizovala aj výroba protipancierovej munície s ochudobneným uránom pre tanky Abrams," povedal.



Reuters pripomína, že Poľsko, ktoré je v rámci Severotlantickej aliancie blízkym spojencom USA, si objednalo 250 kusov tankov Abrams najmodernejšej verzie. Už predtým si Varšava objednala 116 použitých tankov Abrams M1A1. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak začiatkom marca povedal, že prvé z nich dorazia do Poľska v apríli a ďalšie v priebehu rokov 2023 a 2024.



Morawiecki má podľa vlastných slov potvrdené, že "najneskôr do júna bude do Poľska doručených 14 tankov Abrams". Doplnil, že tieto bojové vozidlá nahradia staršie tanky sovietskej výroby, ktoré Varšava darovala ukrajinským silám.