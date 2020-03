Poľská cirkev zvýši počet omší s menším počtom ľudí

Varšava 11. marca (TASR) – V Poľsku by mali v nedeľu zvýšiť počet omší tak, aby sa na každej mohol zúčastnil menší počet veriacich. Opatrenie súvisí s novým nariadením vlády s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu v krajine. Informovala o tom v utorok konferencia biskupov Poľska, píše agentúra Reuters.



Poľsko, kde sa tretina obyvateľstva zúčastňuje na omšiach, sa rozhodlo v dôsledku koronavírusu zrušiť veľké zhromaždenia a kandidáti na úrad prezidenta pred májovými voľbami znížili intenzitu predvolebných mítingov.



V krajine dosiaľ evidujú 22 potvrdených prípadov nákazy.



"Tak, ako nemocnice liečia choroby tela, tak by mala cirkev liečiť choroby duše. Preto je nepredstaviteľné, že sa nebudeme modliť v našich kostoloch," povedal vo vyhlásení arcibiskup Stanislaw Gadecki.



"Vzhľadom na požiadavky hlavného hygienika, aby sa zabránilo hromadným zhromaždeniam ľudí, žiadame o rozšírenie - ak je to možné - počtu nedeľných omší v kostoloch tak, aby sa v ten okamih mohol zúčastniť na omši primeraný počet veriacich," dodal. Starší a chorľaví občania môžu podľa poľského arcibiskupa sledovať omše v televízii alebo počúvať v rozhlase.



Katolícke Taliansko, ktoré je po Číne najviac zasiahnutou krajinou na svete, pristúpilo k bezprecedentnému opatreniu a naradilo, že sa v severných častiach krajiny nebudú slúžiť omše.