Poľsko článok 4 zmluvy NATO neaktivovalo, so spojencami diskutuje

Varšava 17. novembra (TASR) - Poľsko neaktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy, ktorý počíta s konzultáciami členských krajín NATO. Uviedol to v stredu večer poľský premiér Mateusz Morawiecki s tým, že takéto diskusie momentálne aj tak prebiehajú prakticky neustále, informuje poľská agentúra PAP.



Morawiecki povedal poľskej verejnoprávnej televíznej stanici TVP Info, že "vzhľadom na prichádzajúce informácie" je možné usudzovať, že utorňajší dopad rakety na východe Poľska blízko hraníc s Ukrajinou nebol úmyselným útokom. "Preto sme neaktivovali článok 4 ... pričom tento postoj sa stretol s plnou podporou všetkých našich Spojencov (členských krajín NATO)," povedal ďalej poľský prezident.



Článok 4 zmluvy o NATO hovorí, že členské krajiny budú spolu konzultovať vždy, keď sa ktorákoľvek z nich domnieva, že je ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť či bezpečnosť niektorej z nich, približuje PAP.



Pri utorňajšom páde vojenskej rakety v obci Przewodów - na východe Poľska blízko hraníc s Ukrajinou - zahynuli dvaja ľudia.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a ďalší predstavitelia vrátane poľských v priebehu stredy uviedli, že do Poľska zrejme dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá reagovala na ruské raketové útoky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však nástojí, že Poľsko zasiahla ruská raketa, a žiada, aby k vyšetrovaniu incidentu pripustili aj Ukrajinu.



Morawiecki vyzdvihol spojencov Poľska v NATO, že na vzniknutú situáciu reagovali tak, že v utorok aj v stredu posilnili prítomnosť svojich vzdušných síl v oblasti. "Poľsko je dnes bezpečnejšie, keďže jeho vzdušný priestor je monitorovaný pozornejšie ako zvyčajne a to aj v spolupráci so spojeneckými silami," povedal.



Poľský premiér dodal, že bezpečnosť pri hraniciach s Ukrajinou bola posilnená vyslaním ďalších jednotiek ozbrojených síl.



Morawiecki tiež uviedol, že v súvislosti s utorňajším incidentom treba "v prvom rade zdôrazniť", že vinu za smrť dvoch Poliakov nesie Rusko. "Nie len pre to, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, ale aj preto, že Rusko sa snaží Ukrajinu terorizovať masovým kobercovým bombardovaním raketami a dronmi," dodal.