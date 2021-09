Poľsko daruje Taiwanu 400.000 dávok vakcíny od AstraZenecy

Varšava 4. septembra (TASR) - Poľsko daruje Taiwanu 400.000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Informovalo o tom v sobotu poľské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že chce Taiwanu takýmto spôsobom pomôcť so zvýšením miery zaočkovanosti.



Hoci je šírenie koronavírusu v tejto ázijskej krajine už relatívne pod kontrolou, oboma dávkami vakcíny je tam dosiaľ zaočkovaných len približne päť percent z 23,5 milióna obyvateľov, približuje agentúra Reuters. Dodáva, že tamojšia vláda už objednala alebo má prisľúbené doručenie miliónov dávok vakcín.



Taiwan nedávno dostal takmer šesť miliónov dávok vakcín od Spojených štátov a Japonska. To mu umožnilo urýchliť očkovací program v krajine, z ktorého spomaľovania v minulosti obvinil Čínu. Peking tieto tvrdenia poprel.



Poľsko uviedlo, že dodávka vakcín je recipročným krokom za zdravotnícku pomoc, ktoré mu ešte počas prvej vlny pandémie naopak poskytla práve táto ázijská krajina. Konkrétne išlo vtedy o "približne milión masiek, 5000 ochranných oblekov a 20.000 chirurgických plášťov", uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave. "Majúc na pamäti toto dôležité gesto, Varšava ponúkne Tchaj-peju 400.000 dávok vakcín, aby urýchlila (tamojší) vakcinačný proces. Zvyšovať celosvetovo počet zaočkovaných je v záujme všetkých," dodal rezort.



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí sa Varšave za dar poďakovalo. Podľa správ taiwanských médií už lietadlo s dodávkou vakcín odštartovalo v sobotu z Poľska a na Taiwane ho očakávajú v nedeľu.



Poľsko sa tak stane v poradí šiestou krajinou, ktorá Taiwanu ponúkla takýto dar, a to po Japonsku, USA, Litve, Česku a Slovensku. Poľská dodávka vakcín bude zároveň v tomto smere treťou najväčšou. Japonsko totiž Taiwanu prisľúbilo tri milióny dávok vakcín, USA 2,5 milióna, Česko 30.000, Litva 20.000, zatiaľ čo Slovensko mu chce dodať 10.000 vakcín.