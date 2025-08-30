< sekcia Zahraničie
Poľsko deportovalo 15 Ukrajincov usvedčených z trestných činov
Jeden z nich figuroval na poľskom zozname nežiaducich osôb už pred touto deportáciou, ostatných na zoznam zaradili po nej, pričom do Poľska majú zakázaný vstup na päť až desať rokov.
Autor TASR
Varšava 30. augusta (TASR) - Poľská pohraničná stráž deportovala 15 ukrajinských občanov, ktorí boli viackrát usvedčení z trestných činov či priestupkov. Oznámilo to v sobotu poľské ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa agentúry PAP.
Ukrajincov eskortovali k hraniciam, kde ich odovzdali ukrajinským orgánom. Išlo o osoby usvedčené z držby drog či psychotropných látok, krádeží, lúpeží, podvodov, šoférovania v opitosti či organizovania nelegálnych prechodov cez hranice. Jeden z nich figuroval na poľskom zozname nežiaducich osôb už pred touto deportáciou, ostatných na zoznam zaradili po nej, pričom do Poľska majú zakázaný vstup na päť až desať rokov.
„Poľsko je voči cudzincom priateľská a otvorená krajina. Nie je však tolerantná voči porušovaniu zákona, a to bez ohľadu na krajinu pôvodu,“ uviedla hovorkyňa poľského ministerstva vnútra Karolina Galecká a avizovala, že rezort na bude naďalej rázne reagovať na akékoľvek nerešpektovanie zákonov.
