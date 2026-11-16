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Poľsko deportovalo dvoch Ukrajincov po schvaľovaní útoku v Krakove

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

K incidentu došlo v piatok, keď muži stáli na balkóne bytu vo Vroclave, odkiaľ kričali, že sú teroristi a majú bombu.

Autor TASR
Vroclav 16. novembra (TASR) - Dvaja ukrajinskí občania vo veku 18 a 19 rokov boli deportovaní z Poľska po incidente, počas ktorého ohrozovali okoloidúcich napodobeninou zbrane. Muži boli tiež obvinení z verejného schvaľovania trestného činu v súvislosti s útokom v Krakove. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

K incidentu došlo v piatok, keď muži stáli na balkóne bytu vo Vroclave, odkiaľ kričali, že sú teroristi a majú bombu. Zároveň smerovali k náhodným okoloidúcim gestá napodobňujúce streľbu, pričom držali atrapu strelnej zbrane.

Podľa hovorkyne vroclavskej polície Aleksandry Freusovej sa páchatelia tiež pochvalne vyjadrovali k nedávnemu trestnému činu spáchanému v Krakove a vyslovovali hrozby na základe národnosti.

Na miesto bola privolaná polícia a hasiči. Zadržaní boli obvinení z vyvolania falošného poplachu, verejného schvaľovania trestného činu a činu spočívajúceho v diskriminácii, násilí alebo vyhrážkach motivovaných národnosťou. Za tieto trestné činy v Poľsku hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.

Ako informovala Freusová, v sobotu po výsluchu na prokuratúre boli muži odovzdaní pohraničnej stráži a večer deportovaní na Ukrajinu.

Hovorkyňa zdôraznila, že polícia bude za súčasných okolností rázne reagovať na akékoľvek správanie ohrozujúce verejnú bezpečnosť, vrátane falošných poplachov, vyhrážok a gest napodobňujúcich použitie zbrane.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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