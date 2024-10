Poliaka podozrivého z podvodu deportovali z Dominikánskej republiky

Varšava 31. októbra (TASR) - Poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar oznámil, že podnikateľ Pawel Szopa bol po úteku do Dominikánskej republiky vrátený do Poľska. TASR informuje podľa agentúry PAP.



"Bol som informovaný, že Pawel S. sa už nachádza v Poľsku a je k dispozícii poľským prokurátorom. (Vyšetrovacie) aktivity s jeho účasťou boli naplánované na zajtra (štvrtok)," uviedol minister v stredu večer na platforme X.



"Po vykonaní potrebných činností bude prevezený do Katovíc," napísal hovorca ministerstva vnútra a verejnej správy Jacek Dobrzyński. Podľa spravodajskej televízie TVN24 sa tak môže stať v priebehu štvrtka. "Bude tam vypočúvaný a vznesú mu obvinenia," uviedla tvn24.



Szopa je zakladateľ poľskej vlasteneckej odevnej značky Red is Bad. Ako vyplynulo zo zverejnených detailov operácie "Peňaženka", je podozrivý zo zapojenia do organizovanej zločineckej skupiny a zneužitia štátnych peňazí v agentúre pre strategické rezervy (RARS) za predchádzajúcej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Varšava na neho začiatkom septembra vydala európsky zatykač a od začiatku októbra sa naňho vzťahovala tzv. červená výstraha Interpolu. Zadržali ho v piatok v Dominikánskej republike, ktorá v utorok rozhodla o jeho deportácii do Poľska.