Poľsko podpíše dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA

Varšava 15. augusta (TASR) - Spojené štáty podpíšu v sobotu dohodu s Poľskom o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Poľsku o 1000 vojakov a zriadení predsunutého veliteľstva 5. zboru pozemných síl USA na území krajiny. Pripomenula to v sobotu agentúra DPA.



Dohodu o posilnení obrannej spolupráce (EDCA) podpíše americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a poľský šéf rezortu obrany Mariusz Blaszczak v Prezidentskom paláci vo Varšave.



V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4500 amerických vojakov.



Americké ministerstvo obrany v júli oznámilo, že stiahne 11.900 vojakov z Nemecka, ktorých počet sa tak zredukuje na 24.000. Približne 5600 z nich bude pridelených do iných krajín NATO, zatiaľ čo 6400 sa vráti do Spojených štátov.



Americkí vojaci môžu na rotačnej báze pôsobiť v Poľsku, severovýchodnej Európe a Pobaltí a na juhovýchode, neďaleko Čierneho mora, informoval Pentagon.



V sobotu sa Pompeo v rámci svojho programu takisto zúčastní osláv stého výročia Bitky o Varšavu, počas ktorej v roku 1920 mladá Poľská republika ubránila svoju nezávislosť a zastavila ťaženie ruských boľševikov do západnej Európy.