Poľsko: Do druhého kola postúpili Trzaskowski a Narwocki

Varšava 19. mája (TASR) - Rafal Trzaskowski, kandidát vládnej Občianskej koalície (KO), a Karol Nawrocki, podporovaný stranou Právo a spravodlivosť (PiS), postúpili do druhého kola prezidentských volieb v Poľsku. Trzaskowski získal 31,36 percenta hlasov, kým Nawrocki 29,54 percenta. Vyplýva to z údajov po spracovaní 100 percent volebných okrskov, ktoré v pondelok zverejnila Štátna volebná komisia, informuje varšavský spravodajca TASR.



Tretí skončil Slawomir Mentzen so ziskom 14,8 percenta hlasov. Nasledovali Grzegorz Braun (6,34 percenta), Szymon Holownia (4,99 percenta), Adrian Zandberg (4,86 percenta) a Magdalena Biejatová (4,23 percenta). Ďalší kandidáti získali menej ako dve percentá hlasov.



Účasť na nedeľných voľbách dosiahla 67,31 percenta, čo je viac než v prvom kole volieb v roku 2020, keď hlasovalo 64,51 percenta voličov. Najvyššiu volebnú účasť zaznamenali v Mazovskom vojvodstve s hlavným mestom Varšava (73,40 percenta), najnižšiu v Opolskom vojvodstve pri hraniciach s Českom (57,64 percenta).



Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v nedeľu 1. júna.