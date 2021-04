Poľsko do konca mája uvoľní väčšinu z protipandemických opatrení

Varšava 28. apríla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki predstavil v stredu plán postupného uvoľňovania protipandemických opatrení v mesiaci máj. Už od utorka 4. mája sa tak otvoria nákupné strediská a do škôl sa vrátia žiaci prvých až tretích ročníkov základných škôl. Informovali o tom agentúry PAP, DPA a AFP.



Od budúceho utorka sa s obmedzeným počtom návštevníkov otvoria aj galérie a múzeá či niektoré obchody.



Hotely budú môcť byť od 8. mája obsadené maximálne na polovicu.



Reštaurácie, bary a kaviarne budú môcť od 15. mája servírovať jedlo a nápoje na vonkajších terasách.



Od 29. mája sa do škôl vrátia žiaci ostatných ročníkov a sprístupnené budú aj vnútorné priestory stravovacích zariadení. Otvoria sa tiež kiná, divadlá či plavárne, ktorých kapacita bude obmedzená.



V závislosti od epidemiologickej situácie nebudú musieť Poliaci od 15. mája po viac ako polroku nosiť v exteriéri rúška. Podmienkou je však menej než 15 infikovaných na 100.000 obyvateľov.



Poľsko do stredy rána potvrdilo 8895 nových prípadov nákazy koronavírusom a 636 súvisiacich úmrtí, ktoré zaznamenali v uplynulých 24 hodinách, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva.



V poľských nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 25.591 osôb s ochorením COVID-19, z čoho 2945 je pripojených na pľúcnu ventiláciu.



Celkovo bolo proti covidu zaočkovaných už vyše desať miliónov Poliakov, z ktorých zhruba 2,7 milióna dostalo obe potrebné dávky vakcíny.