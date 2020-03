Poľsko dočasne uzatvorilo hranice pre cezhraničných pracovníkov

Varšava 27. marca (TASR) - Poľsko od piatka dočasne uzavrelo štátne hranice pre tisíce pracovníkov, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia. Na základe tohto opatrenia musia takíto pracovníci zostať na jednej strane hraníc až do 11. apríla. Informovala o tom agentúra AP.



Každý, kto príde do Poľska, pôjde do 14-dňovej karantény. Výnimka platí pre nákladné autá a vlaky, ktoré prepravujú tovar.



Rozhodnutie vyvolalo pobúrenie, a to najmä tých, ktorí denne dochádzajú za prácou do susedného Nemecka. Poľská vláda tvrdí, že väčšina prípadov infekcie bola do krajiny zavlečená zo zahraničia.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller zároveň podľa agentúry PAP predtým uviedol, že očakáva, že súčasné hraničné kontroly budú trvať dlhšie než iné obmedzenia zavedené v Poľsku v súvislosti s pandémiou nového druhu koronavírusu.



Müller v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu TVP povedal, že aj keby kroky vlády priniesli pozitívne výsledky, veľký a nekontrolovateľný prílev ľudí zo zahraničia by spôsobil návrat choroby COVID-19, ktorú vyvoláva nový koronavírus.



Krajina v rámci viacerých preventívnych opatrení uzatvorila svoje štátne hranice pre cudzincov a rozhodla sa obnoviť hraničné kontroly. Okrem toho zakázala zhromaždenia, podujatia a stretnutia s výnimkou rodinných príslušníkov.



V Poľsku doposiaľ zaznamenali 1244 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, vrátane 16 úmrtí.