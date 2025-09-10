< sekcia Zahraničie
Poľsko dočasne uzavrelo štyri letiská pre údajnú hrozbu ruských dronov
Poľské operačné velenie následne prostredníctvom siete X oznámilo, že v záujme zaistenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru vzlietli nielen poľské stíhačky, ale aj lietadlá z iných krajín NATO.
Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) - Kvôli údajnému vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.
Ukrajinské weby hlásia, že vo vzdušnom priestore Ukrajiny sa v noci na stredu nachádzalo viac ako sto dronov rôznych typov, pričom ruská armáda vypúšťala ďalšie zo severu - z Kurskej oblasti -, ako aj z juhu - z Ruskom okupovaného Krymského polostrova. Stav pohotovosti bol vyhlásený v 11 regiónoch na severe, juhu a západe Ukrajiny. Útoku dronov čelí aj hlavné meste Kyjev.
Poľsko je v stave vysokej pohotovosti voči objektom vstupujúcim do jeho vzdušného priestoru, odkedy v roku 2022 zatúlaná ukrajinská raketa zasiahla juhopoľskú dedinu a zabila dvoch ľudí. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
