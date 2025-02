Poľsko dodá Ukrajine 5000 nových terminálov Starlink

Varšava 27. februára (TASR) - Poľsko dodá Ukrajine ďalších 5000 satelitných internetových terminálov Starlink, oznámil tamojší minister pre digitalizáciu Krzysztof Gawkowski. Informuje spravodajca TASR podľa stredajšej správy televíznej stanice TVP.



"Bolo prijaté rozhodnutie, ktoré realizuje ministerstvo digitálnych záležitostí. Objednávame ďalších 5000 Starlinkov," povedal Gawkowski v rozhovore pre TVN24. Podľa ministra sú systémy už čiastočne zaplatené a na Ukrajinu budú odoslané v najbližších týždňoch alebo mesiacoch.



Systémy Starlink, vyvinuté spoločnosťou amerického miliardára Elona Muska, fungujú ako mobilné prijímače poskytujúce internetové pripojenie prostredníctvom satelitu. Ukrajina vďaka nim dokáže udržiavať komunikačnú sieť najmä v oblastiach, kde bola poškodená alebo zničená pôvodná infraštruktúra.



Podpora Poľska prichádza v čase prebiehajúcich americko-ukrajinských rokovaní o právach na ťažbu surovín. Zdroje agentúry Reuters minulý týždeň informovali že ak nedôjde k dohode, systémy by mohli byť znefunkčnené, čo by podľa agentúry Reuters bolo veľkou ranou pre ukrajinskú armádu.



Minister Gawkowski si však podľa vlastných slov nevie takúto možnosť predstaviť, keďže za prevádzku dodaných systémov platí Poľsko. "Platíme a budeme platiť predplatné za satelitný internet pre Ukrajinu. Neviem si predstaviť, že by sa niekto mohol rozhodnúť ukončiť zmluvu na komerčnú službu, ktorej zmluvnou stranou je Poľsko," reagoval na sieti X.



Približne 85 percent z 20.000 aktívnych terminálov Starlink na Ukrajine bolo plne alebo čiastočne financovaných zo zahraničia. Okrem Poľska systémy financujú aj vlády Spojeného kráľovstva či USA.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)