Poľsko:Dodávky tankov Ukrajine komplikuje nedostatok náhradných dielov

Varšava 13. februára (TASR) - Hlavným problémom pri dodávkach tankov na Ukrajinu je nedostatok náhradných dielov, a to najmä pre tanky typu Leopard. V pondelok to vyhlásil poľský minister obrany Marius Blaszczak.



Poľsko už dlhší čas vyzýva, aby členské krajiny NATO a Európskej únie poslali Ukrajine tanky na obranu proti ruskej invázii. Varšava Kyjevu ponúkla vlastných 14 tankov Leopard nemeckej výroby. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Hlavným problémom dodania západných tankov Ukrajine je nedostatok náhradných dielov," uviedol Blaszczak v rozhovore pre televíziu Polsat. Dodal však, že túto otázku musí riešiť hlavne nemecký zbrojársky priemysel.



"My sami máme obrovské problémy s modernizáciou našich tankov Leopard, ktorá od roku 2015 postupuje len veľmi pomaly," upozornil minister. Podľa Blaszczaka nemá Poľsko najlepšiu skúsenosť s efektivitou nemeckého zbrojárskeho priemyslu. Nemecký minister obrany Boris Pistorius však prisľúbil, že sa touto problematikou bude zaoberať.



Nemecko v januári odsúhlasilo poľskú dodávku tankov Leopard 2 pre Ukrajinu. Varšava okrem toho Kyjevu pošle 60 sovietskych tankov T-72.



Agentúra PAP pripomína, že v reakcii na opakované výzvy Ukrajiny a po narastajúcom tlaku niektorých západných spojencov Nemecko minulý mesiac oznámilo, že dodá moderné bojové tanky Leopard 2 z armádnych zásob. Berlín tiež spojí finančné prostriedky s Dánskom a Holandskom na obnovu najmenej 100 starších tankov Leopard 1 zo zásob priemyselných podnikov, ktoré budú dodané na Ukrajinu.