Posilnenie vojenskej prítomnosti v Poľsku podpíšu USA na budúci týždeň

Varšava 8. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas budúcotýždňovej návštevy Varšavy podpíše dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Poľsku o 1000 vojakov. Oznámil to v sobotu predstaviteľ poľskej prezidentskej kancelárie, ktorého citovala agentúra PAP.



Minulý týždeň obe krajiny oznámili, že ukončili rokovania a čoskoro podpíšu dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti Spojených štátov v Poľsku o 1000 vojakov. Uvedie sa tým do praxe deklarácia z roku 2019, ktorú podpísali prezidenti oboch krajín Andrzej Duda a Donald Trump.



Pompeo pricestuje do Varšavy v sobotu 15. augusta. Očakáva sa, že počas svojej návštevy podpíše novú americko-poľskú Dohodu o posilnení obrannej spolupráce, ktorá počíta s navýšením počtu amerických vojakov v Poľsku. Konečný text dohody momentálne obe strany už len dolaďujú.



"Ak sa tieto interné procedúry podarí ukončiť načas, čo predpokladáme, dohoda bude pripravená na podpis 15. augusta," uviedol v sobotu šéf kabinetu poľského prezidenta Krzysztof Szczerski.



Slávnostný akt podpísania dohody by mal prebehnúť v prezidentskom paláci vo Varšave. Za poľskú stranu ju podpíše šéf rezortu obrany Mariusz Blaszczak.



V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4500 amerických vojakov. Nová dohoda počíta aj s umiestnením predsunutého veliteľstva 5. zboru pozemných síl armády USA na územie Poľska. V rámci veliteľstva bude na rotačnej báze pôsobiť približne 200 vojakov.



Pompeo absolvuje v priebehu budúceho týždňa stredoeurópske turné, v rámci ktorého navštívi Česko, Slovinsko, Rakúsko a Poľsko.