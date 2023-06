Poľsko dokončilo výstavbu elektronickej bariéry na hraniciach

Varšava 1. júna (TASR) - Poľsko dokončilo výstavbu 206-kilometrového elektronického plota na svojich hraniciach s Bieloruskom, oznámila vo štvrtok poľská pohraničná stráž. Bariéra bola zároveň uvedená do prevádzky. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Poľsko čelilo v roku 2021 na hraniciach s Bieloruskom zvýšenému prílevu migrantov. Varšava z krízy obviňovala bieloruskú vládu, ktorá podľa nej privážala utečencov z Afriky a Blízkeho východu a sľubovala im jednoduchý vstup do krajín Európskej únie.



V dôsledku tejto situácie sa Poľsko rozhodlo postaviť na hraniciach s Bieloruskom plot, na ktorý neskôr nainštalovalo elektronické monitorovacie zariadenia vrátane priemyselných kamier a noktovízorov - prístrojov určených na nočné videnie.



Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská povedala, že časť posledného úseku bariéry bola v uplynulých dňoch zaplavená, čo komplikovalo jej dokončenie.



Agentúra PAP pripomína, že Poľsko začalo stavať podobný plot aj na hraniciach s ruskou exklávou Kaliningrad. Ten by mal byť dokončený na jeseň.